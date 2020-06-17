Заседание консультативной комиссии Госсовета по вопросу финансовой поддержки субъектов

/В России/

Под руководством Первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко состоялось заседание консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации.

Обсуждались подходы к распределению финансовой поддержки для компенсации снижения поступления в 2020 году налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемой регионам в соответствии с поручением Президента в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых регионами в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Челябинской области, руководитель рабочей группы Государственного совета «Экономика и финансы» Алексей Текслер в своём докладе отметил необходимость поддержки регионов, доходы бюджетов которых снизились в результате ухудшения экономической ситуации, поскольку субъекты Российской Федерации не только обязаны выполнять все социальные обязательства, но и ускоренными темпами реализовывать национальные проекты.

По итогам заседания определены подходы к распределению финансовой помощи регионам и даны рекомендации по увеличению объёмов федеральной поддержки в условиях снижения доходов региональных бюджетов и выполнения национальных проектов.

В мероприятии приняли участие помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, помощник Президента Максим Орешкин, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, Министр финансов Антон Силуанов, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров и руководители субъектов – члены консультативной комиссии.

Источник: http://www.kremlin.ru/