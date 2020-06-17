Экономист нашел плюсы в словах Медведева об "экономических шоках"

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Россию постигло сразу три экономических шока, заявил Дмитрий Медведев. Насколько они страшны и есть ли в этой ситуации что-то положительное, рассказал в интервью радио Sputnik экономист, эксперт РИСИ Михаил Беляев.

В 2020 году Россия испытала воздействие сразу трех экономических шоков. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике". По его словам, страна одновременно столкнулась со снижением цен на нефть, сокращением экспорта и введением внутренних ограничений.

Насколько страшны эти шоки для экономики, оценил ведущий научный сотрудник Российского Института стратегических исследований Михаил Беляев.

"Цена нефти на уровне 40-45 долларов за баррель не является для нас катастрофическими. Конечно, разовая потеря таких больших поступлений неприятна и потребует дополнительных усилий, но она не является катастрофической. Непоступления от экспорта в основном тоже связано с нефтяными позициями, но мы должны понимать, что западная экономика не исчезла до нуля. Она не остановилась. Она развивается более медленными темпами и продолжает потреблять те товары, которые она потребляла. Это товары, услуги и энергетическое сырье", - рассказал экономист.

С другой стороны, последний "шок", о котором рассказал Медведев, действительно представляет большую проблему для экономики. Внутренние ограничения "очистят" рынок, считает Михаил Беляев.

"Кризис рассматривается многими отрицательным фактором, но мы должны рассматривать и ту сторону кризиса, что несет какую-то очистительную роль. Те, кто не смог выжить в кризисе, кто не смог адаптироваться к новым условиям и не смог выжить, несмотря на серьезную государственную поддержку, может быть не так нужны нашей экономике. Может быть, они были не так эффективны? Надо посмотреть на очистительную функцию кризиса и понять, что те, кто остался и придет на новый рынок, они будут более динамичными и позитивными для развития хозяйства", - заключил экономист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/