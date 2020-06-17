Геодезические работы в строительстве

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Процессу возведения сооружений предшествуют создание топографического плана местности и другие геодезические работы.

Такие исследования позволяют продумать все нюансы перед составлением проектной документации и прохождением экспертизы в органах архитектуры. Своевременно обратившись в инженерно-исследовательскую компанию, можно сильно ускорить и упростить процесс застройки.

При этом инженерно-геодезические исследования – это целый комплекс различных работ. Каждая такая проверка будет актуальной в той или иной ситуации, исходя из особенностей местности, типа строения и ряда других характеристик. Проводиться геодезические изыскания могут как вместе, так и по отдельности.

Топосъемка

Основой для проведения дальнейших геодезических работ выступает топографический план участка. В таком графическом документе содержится информация, которая касается рельефа, готовых зданий и сооружений, деревьев, инженерных сетей и пр. По результатам таких инженерных исследований можно:

составить проект в соответствии с действующими нормами и стандартами;

пройти госэкспертизу перед монтажом сооружения;

провести ряд расчетов на разных стадиях монтажа;

проложить инженерные сети и подключиться к ним и т. д.

Если вам требуется топографический план, стоимость составления такого документа зависит от выбранного масштаба, используемого оборудования, сложности рельефа и ряда других факторов. В любом случае, услуги геодезистов окупятся, поскольку с их помощью можно будет упростить процесс строительно-монтажных, земляных, ремонтных и ликвидационных работ.

Вынос границ участка в натуру

Точное определение границ территории актуально для:

решения конфликтов с соседями;

выбора стройплощадки;

определения места под монтаж ограждения.

Также специалисты помогут вынести точки и углы из проектной документации в натуру. Это позволит возвести строение точно там, где задумывалось (так застройщик избежит проблем с проверяющими органами и сможет гарантировать надежность будущего сооружения).

Фасадная съемка

Профессиональная фасадная съемка зданий нацелена на точное восстановление отделки различных сооружений. Особенно такие услуги актуальны при реконструкции исторически ценных объектов. Также привлечение геодезистов позволит оценить необходимое количество стройматериалов при строительстве или ремонте, более подробно http://s-g-i.ru/fasadnaya-semka.php.

Исполнительная съемка

Исходя из конкретной ситуации, назначение и методы исполнительных съемок могут несколько отличаться. Для проведения таких изысканий используют нивелиры, лазерные рулетки, тахеометры, дроны и прочие приборы. В любом случае, основная цель исследований – выявить несоответствия между реальным сооружением и проектной документацией. Своевременное обнаружение недочетов позволит избежать дорогостоящего ремонта и без проблем сдать объект. Чем сложнее конструкция, тем чаще следует обращаться за услугами геодезистов.

Остальные геодезические услуги

Также в комплекс инженерно-геодезических работ входят:

нивелирование – дает возможность добиться идеально ровных поверхностей;

подеревная съемка – позволяет оценить ущерб для природы при вырубке, а также разработать дизайн-проект территории;

профилирование – измерение уклонов и неровностей линейных объектов, таких как дороги, ЛЭП, трубопроводы и пр.

Когда требуется исполнительная съемка и другие инженерно-геодезические изыскания, мы рекомендуем обратиться в компанию «СГИ». Для клиентов тут предлагают доступные цены, оперативное выполнение заказов и 100-процентное прохождение любых госэкспертиз!