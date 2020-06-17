«Без фиги в кармане»?

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Новый советник пермского врио губернатора Алексей Трубецкой рассказал о том, почему считает Дмитрия Махонина «политиком нового поколения» и какие правила будут при новом губернаторе.

В частности, он отметил, что самовыдвижение Махонина не считает преимуществом, так как это более трудоемкий и технологически, и политически путь, но и-за того, что в Госдуму он шел от «Яблока», сейчас ему «правильнее» идти не от какой-либо партии. Кроме того, это возможность более открытых «конкурентных» выборов. Пермскому краю нужен лидер. Такими качествами не обладает политик - «технократ», который работает как «человек-функция: ему сказали — он выполняет. А в новой эпохе функции уже могут быть переданы машинам. Тут надо уметь видеть за горизонт и чувствовать перспективу. У Дмитрия Махонина эти качества есть».

Трубецкой отмечает, что после окончания губернаторства Юрия Трутнева Пермь стала территорией экспериментов для всех последующих руководителей края. Сейчас задача – «подойти с умом к развитию края».

По мнению Трубецкого, Махонин как никто может справиться с этим: «Он — политик нового поколения. В недавней «войне» с коронавирусом Дмитрий Махонин это показал. Регион на хорошем счету у федеральных властей, и ситуация с COVID-19 в целом под контролем».

Возникает вопрос: точно ли ситуация с коронавирусом «под контролем»? Под постами министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram жители пишут, что медучреждения не госпитализируют больных с признаками коронавируса, ссылаясь на нехватку свободных мест, а результаты тестов на COVID-19 приходится ждать неделями.

По нашим источникам, в Перми мазки на коронавирус берут, но тесты отправляют в лабораторию в Киров, так как в пермских лабораториях нет реагентов, якобы у местных властей закончились на это деньги. И именно поэтому пациенты так долго ждут результатов.

Трубецкой говорит о том, что его главный принцип – открытость. Так может он и посоветует врио губернатора Пермского края по-честному рассказать, что происходит в регионе с коронаборьбой? С людьми тоже хорошо бы власти говорить «без фиги в кармане».

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4379867