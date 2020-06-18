Специалисты химического отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» отработали действия по ликвидации разлива нефтепродуктов

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В среду, 17 июня, в городском округе Голицыно Одинцовского района прошло тактико-специальное занятие, в ходе которого работники поисково- спасательного отряда №26 (химического) ГКУ МО «Мособлпожспас» продемонстрировали готовность к действиям в случаях ЧС и происшествий, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов.

В учениях были задействованы группа радиационной и химической разведки, дежурная группа, группа сбора разлива нефтепродуктов ПСО-26. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал, что толчком к проведению занятия послужила чрезвычайная ситуация в Норильске, где из-за инцидента на ТЭЦ в водоемы и почву попали десятки тысяч тонн разлившегося дизельного топлива.

«За образец мы взяли условно уменьшенную историю в Норильске и смоделировали ситуацию в соответствии с планами и алгоритмами реагирования на подобное происшествие», - сказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения отметил, что для отработки ситуации были задействованы практически вся техника и оборудование, имеющиеся в ПСО-26 для указанных целей.

«Предварительно была произведена разведка группой разведки с использованием средств контроля за состоянием воздуха. В ходе учений были развернуты практически все средства сбора нефтепродуктов – плавающая технологическая платформа, шнековая насосная станция, скиммеры, распылитель сорбента, перистальтическая насосная станции и многое другое», - сказал Сергей Щетинин.

Он также подчеркнул, что занятие проводилось в особых условиях карантина, ввиду чего в нем участвовало ограниченное число работников.

«Учитывая условия карантина, учебное занятие мы провели без активного привлечения личного состава силами дежурной смены ПСО-26. Соблюдалась социальная дистанция между работниками, все спасатели были в масках», - сказал заместитель начальника госучреждения.

Начальник ПСО-26 Сергей Виниченко рассказал, что карантин мог повлиять на работу организаций и предприятий, являющихся потенциально опасными объектами, не в лучшую сторону в плане безопасности, как это произошло в Норильске. В целях проверки готовности к ликвидации последствий возможных аварий, а также после двухмесячного перерыва в тренировках отряда, и проводились данные занятия.

«В связи с тем, что в Московской области в период карантина организации и предприятия, являющиеся потенциально опасными объектами, не полностью обслуживались, в данный момент или в перспективе мы не можем исключить аварии. Учитывая Норильск, где авария уже произошла. Кроме того, продолжительное время мы находились на карантине и не проводили занятия. Нам было необходимо проверить технику и отработать действия, чтобы убедиться в готовности к выполнению задач по предназначению», - сказал Сергей Виниченко.

Сергей Щетинин дал занятию положительную оценку и наметил планы по следующим учениям.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/