"Тонкий мастер комиссии". Экономист высказался о новом шаге Сбербанка

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Введение Сбербанком комиссии за переводы через свои банкоматы — это попытка компенсировать политическое решение. Какое именно, рассказал в интервью радио Sputnik независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.

Сбербанк отменил бесплатный лимит на переводы средств внутри банка через свои банкоматы, сообщает официальный сайт кредитной организации. Со 2 июня каждый перевод, сделанный таким образом, будет облагаться комиссией в 1%, но не более 1 тысячи рублей с операции.

В банке заявляют, что на переводы через банкоматы приходится всего 1% от всех операций, однако независимый экономический эксперт Семен Новопрудский считает, что даже такой малый процент даст Сбербанку новый способ заработка.

"Совершенно очевидно, что Сбербанк, наверное, самый тонкий мастер комиссии на российском банковском рынке. Сбербанк умеет зарабатывать буквально на всем. Можно уверенно говорить, что там просчитан эффект. Может быть, сумма незначительная для масштабов бизнеса Сбербанка и масштабов прибыли, которая каждый год дает сильно больше половины прибыли всей банковской системы, но понятно, что это решение — это попытка компенсировать отмену банковского роуминга. Сбербанк делает эту комиссию явно в компенсационных целях", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/