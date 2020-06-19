«Газпром» уволил топ-менеджера, рассказавшего о проблемах с «Силой Сибири»

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Первый заместитель 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов, признавший существование проблем с Чаяндинским месторождением, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», уволен со своего поста. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в компании.

Собеседник издания уточнил, что формально Филиппова отправили на пенсию, хотя возраста выхода на заслуженный отдых он пока не достиг. На деле же, по словам представителя компании, топ-менеджера уволили из-за утечки в СМИ проблем с проектом «Сила Сибири».

Ранее сообщалось, что комплекс проблем с газопроводом «Сила Сибири» может привести к срыву многомиллиардного контракта на поставки топлива в Китай, а сам «Газпром» может потерять более 1,5 триллиона рублей.

Всему виной Чаяндинское месторождение, которое на 30 лет, а ведь именно на этот срок заключено российско-китайское газовое соглашение, должно стать основной сырьевой базой для заполнения трубы. Не исключено, что ресурсы Чаянды не смогут в полном объеме обеспечить экспортные потребности, обещанные Москвой.

При этом «Газпром» уже анонсировал «Силу Сибири-2», которая, скорее всего, будет строиться для заполнения газом первой «Силы Сибири». Сам госконцерн всячески отрицает какие-либо проблемы со своим проектом.

Источник: https://www.mk.ru/economics/