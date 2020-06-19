Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

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Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов по уровню коррупции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой доклад генпрокурора Игоря Краснова.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году коэффициент коррупции в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч жителей страны. Это показатель вырос в сравнении с 2018 годом (20,8 правонарушения). В докладе отмечается, что уровень коррупции, в целом, «остается стабильным в последние годы».

Самый высокий уровень коррупции выявлен в Мордовии. За ней следуют республика Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В указанных регионах коэффициент коррупционности колеблется в пределах от 29,68 до 26,31.

Наименее коррупционными оказались Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

Чаще всего коррупционные преступления совершались при освоении бюджетных средств, включая выделенных в рамках целевых программ, организации торгов, управлении имуществом, в ходе проверок контролирующими органами, правоохранительной деятельности, а также в сфере ЖКХ.

Источник: https://www.mk.ru/economics/