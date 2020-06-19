Добровинский: иск губернатора Игнатьева будет закрыт

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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом заявила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. Незадолго до смерти он подал иск в Верховный суд.

По словам Раисы Конашковой, после обширного инфаркта у бывшего губернатора «сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов». В феврале 2020 года Михаил Игнатьев поступил в центр в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, которая осложнила клиническую картину. В последний раз пациент попал в центр в мае. Для его лечения применялись «лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи», - добавила Раиса Конашкова.

Игнатьев был уволен президентом в январе 2020 года по утрате доверия. В ответ бывший руководитель региона подал иск против главы государства в Верховный суд о восстановлении в должности. О дальнейшей судьбе иска в интервью радио Sputnik рассказал адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

«Иск будет оставлен без рассмотрения, потому что невозможно учесть подателя иска в рассмотрении. Да и как можно восстановить в должности покойника? Дело будет окончательно прекращено после того, как в суд предоставят свидетельство о смерти», - считает адвокат.

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер 18 июня на 59-м году жизни. Он возглавлял регион с августа 2010-го по январь 2020 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/