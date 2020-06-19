Требования по установке российского ПО на гаджеты не смягчат

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В Федеральной антимонопольной службе отрицают смягчение требований по установке российского ПО на гаджеты. Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что о новом проекте ФАС. Сообщалось, что новая версия документа, позволяет не предустанавливать приложения целиком, а показывать только их иконки, чтобы пользователь мог сам их скачать. Кроме того, требования распространялись только на смартфоны, компьютеры и Smart TV.

Предустановка на гаджеты российских приложений не имеет значения для пользователей, если не повлечет за собой повышение цен, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

"Для пользователей, в целом, это не очень важно, если это не повлечет за собой удорожание смартфонов. А это вряд ли произойдет, потому что хотя компании и любят пугать, что переложат все свои затраты на пользователей, на практике это происходит не всегда. К примеру, некоторые китайские производители еще весной сообщили, что уже добавляют российские приложения в свои смартфоны", – считает Людмила Мурзина.

Сложнее всего с компанией Apple, отметила эксперт. Однако будет найден компромисс, уверена Людмила Мурзина.

"Как известно, ни в одной стране мира на iPhone, iPad, MacBook и прочие продукты Apple не предустанавливается софт третьих компаний, и вряд ли компания будет менять свою позицию в угоду российскому законодательству. С другой стороны, покидать российский рынок Apple невыгодно, да и чиновники вряд ли будут на этом настаивать. Уверена, какое-то решение, устраивающее всех, будет найдено, а вот какое – это любопытный вопрос", – сказала Людмила Мурзина.

Напомним, требование о предустановке российского ПО вступят в силу в начале следующего года. Закон должен был вступить в силу уже этим летом, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/