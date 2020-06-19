Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD

/В России/

18 июня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан указ о присуждении Государственной премии в области науки и технологий за 2019 год сотрудникам биотехнологической компании BIOCAD за разработку и внедрение в клиническую практику препаратов для лечения рака. Лауреатами премии от BIOCAD стали Дмитрий Морозов и Татьяна Черновская. Награждение состоится 24 июня в Кремле.

Премию «за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний» получили генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов, кандидат биологических наук, директор департамента биохимии компании BIOCAD Татьяна Черновская и и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» Андрей Улитин.

«Присуждение премии является для меня и моих коллег еще одним маркером того, что двадцать лет назад мы взяли правильное направление и выбрали нужную цель — бороться с онкологическими заболеваниями, — прокомментировал новость о присуждении Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD.— Это не просто борьба с болезнью, речь идет о продлении конкретных жизней людей и увеличении продолжительности жизни всей нации, всех граждан России. Человечество уже научилось справляться с многими болезнями, рак — это один из барьеров к долгой жизни, в течение которой каждый человек может достичь многих целей, научиться чему-то новому, создавать, любить и заботиться о близких. Мы благодарны за эту награду, которая станет для всего нашего коллектива стимулом идти дальше, искать и завоевывать новые вершины».

Анализу государственных закупок моноклональных антител бевацизумаб, трастузумаб и ритуксимаб в период с 2013 по 2019 гг. показал, что выпуск этих биоаналогов в России позволил снизить закупочные цены на препараты на 30-85%. Снижение стоимости лекарственной терапии позволило увеличить круг пациентов, получивших необходимое лечение, в несколько раз.

Высокую оценку получили также достижения в разработке научно-практических платформенных решений, среди которых автоматизированная платформа MabNext, обеспечивающая возможность получать лучшие в классе антитела практически к любой мишени, представляющей собой мембранный или секретируемый белок. Благодаря этой платформе осуществляется переход на доклинические испытания для 3-5 новых проектов в год.

Источник: https://biocad.ru/blog/&show_all=yes