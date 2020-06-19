В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по восьми заводам, в том числе, расположенному в Новосибирске

/В России/

13 июня в 12:00 по московскому времени «Балтика», часть Carlsberg Group, проведет онлайн-экскурсию по своим заводам в честь Дня пивовара.

Во время трансляции будут показаны все этапы производства пива, от изготовления солода, варки сусла и брожения до розлива и отправки в торговые точки со склада. Кроме того, у зрителей будет возможность заглянуть в те места, которые компания не показывает в рамках регулярных экскурсий.

Пивоварение — это искусство возрастом в несколько тысяч лет, богатое мастерами, традициями и сотнями интересных сортов. Но далеко не каждый знает, как проходит процесс приготовления любимого напитка. Как из ячменя получают солод, как варят сусло, в каких емкостях проходит брожение? Об этом «Балтика» подробно расскажет 13 июня на масштабной онлайн-экскурсии, посвященной Дню пивовара.

Вас ожидает увлекательное путешествие по 8 городам России. Устройтесь поудобнее в кресле перед ноутбуком, наполните бокал любимым пенным напитком и…наслаждайтесь экскурсией!

Гости трансляции за один час побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Туле, Хабаровске и Ярославле. Специалисты «Балтики» расскажут экскурсантам о подготовке ингредиентов и варке сусла, брожении и фильтрации, розливе, отгрузке и последующем хранении продукции. Особенностью онлайн-трансляции является то, что компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны посетителям на обычным экскурсиях. Кроме того, зрители увидят лаборатории, узнают, как «Балтика» делает свое производство экологичным, а также перенесутся в музей завода в Санкт-Петербурге.

«Балтика» приглашает на мероприятие всех интересующихся процессом пивоварения и деятельностью компании, а также представителей СМИ. Журналисты смогут почерпнуть обширный материал о производстве, контроле качества и программе устойчивого развития, которая позволяет компании принимать участие в защите и сохранении окружающей среды.

В ходе часовой экскурсии и после нее зрители смогут задавать вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке. На экскурсию могут записаться все желающие старше 18 лет.

Екатерина Машкина

Источник: предложи новость