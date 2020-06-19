В Новороссийске сокращена вечерняя подача холодной воды

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18 июня МУП «Водоканал города Новороссийска» был вынужден сократить вечернюю подачу воды населению до 20:00 часов. Это связано с тем, что основной поставщик ГУП КК «Кубаньводокомплекс» РЭУ Троицкий групповой водовод (город Крымск) значительно снизил подачу холодной воды на муниципальное образование город Новороссийск.

Мера вынужденная и необходимая для сохранения пожарных уровней резервуарного парка.

При суточной норме в 121 тыс. кубов, так необходимой для обеспечения новороссийцев питьевой водой, ТГВ в течение трех суток снизил подачу с 89000 кубометров в сутки, итак казалось бы критической отметки, до 86000 кубометров в сутки.

Располагая данной информацией, рекомендуем жителям и гостям города-героя запасаться водой в утреннее и вечернее время.

Жителям, проживающим на верхних точках города относительно уровня моря, при отсутствии холодного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистерной по заявкам через аварийно-диспетчерскую службу МУП "Водоканал города Новороссийска" по телефонам: 30-98-60, 30-97-61.

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-18062020210736-69846/