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Прямо сеи?час в Геленджике можно наблюдать такое явление, как гало.

Преломление солнечных лучеи? в атмосфере рождает множество оптических иллюзии?, которые можно наблюдать с Земли невооруженным глазом.

Одним из самых зрелищных явлении? такого рода является солнечное гало.

Появление гало в небе говорит о приближении теплого атмосферного фронта южного циклона. Проще говоря, это к дождю.

Принцип образования гало такои? же, как у радуги - преломление и отражение солнечных лучеи? в капельках воды.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / В России

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