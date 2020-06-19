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Прямо сеи?час в Геленджике можно наблюдать такое явление, как гало.
Преломление солнечных лучеи? в атмосфере рождает множество оптических иллюзии?, которые можно наблюдать с Земли невооруженным глазом.
Одним из самых зрелищных явлении? такого рода является солнечное гало.
Появление гало в небе говорит о приближении теплого атмосферного фронта южного циклона. Проще говоря, это к дождю.
Принцип образования гало такои? же, как у радуги - преломление и отражение солнечных лучеи? в капельках воды.
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик