Минкомсвязь России запустила на портале Госуслуг сервисы по сбору подписей на региональных выборах

/В России/

В рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 года Минкомсвязь России реализовала на портале Госуслуг сервисы по сбору подписей избирателей.

О нововведениях для кандидатов и избирательных объединений, планирующих участвовать в региональных выборах, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов на заседании ЦИК.

Для кандидатов и избирательных объединений на портале открыты личные кабинеты с информацией о предстоящих выборах, сроках проведения кампании и подробной информацией о других кандидатах и избирательных объединениях.

На портале реализован механизм сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и списка кандидатов от избирательного объединения в органы государственной власти субъектов РФ. Сформированный список подписей можно направить в избирательную комиссию прямо из личного кабинета. Там же будут отображены итоги голосования.

«Теперь поддержать кандидатов так же легко, как поставить лайк в социальных сетях под фотографией или постом», – сказал Олег Качанов.

Воспользоваться сервисом сбора подписей во время подготовки к выборам 2020 года могут кандидаты и избирательные объединения в Челябинской области, Пермском крае и Чувашии.

Предоставление цифровых сервисов для кандидатов, избирательных объединений и политических партий реализуется Минкомсвязью России совместно с Центральной избирательной комиссией РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России