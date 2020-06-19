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Феодосийский суд отказал в иске местной прокуратуре

Феодосийский суд отказал в иске местной прокуратуре в адрес администрации города об организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) на участке местного Золотого пляжа, одного из лучших пляжей Черноморского побережья России.

Печальная тенденция для Крыма, последний оплот, общественники и жители города, проигрывают в схватке с финансово заинтересованной администрацией города. Место отдыха с уникальной природой пойдет под застройку кафешек и гостишек.

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Категория: Новости / В России

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