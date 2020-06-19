На Ставрополье могут вновь ужесточить режим ограничений из-за коронавируса

/В России/

Глава региона Владимир Владимиров на заседании краевого штаба заявил, что в ряде районов края, например в Предгорном р-не и Кисловодске, зафиксирован рост заболеваемости.

И если ситуация к лучшему не изменится – там будет введёт жёсткий карантин, как ранее в Пятигорске. Ужесточение уже началось — крупнейший рынок региона "Лира" с сегодняшнего дня вновь закрыт.

За минувшие сутки на Ставрополье установлен новый антирекорд по количеству заболевших +137. Похоже жаркая погода, которая установилась в крае, никак не влияет на снижение активности коронавируса, а смягчение ограничительных мер способствует его распространению.

Неожиданное осложнение эпидобстановки в крае говорит о том, что всем в СКФО расслабляться рано. Кавказское лето не сможет остановить коронавирус. Основная надежда на соблюдение режима ограничений.