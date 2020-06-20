Снижение ключевой ставки Центробанком закрепит ставки по ипотеке на минимальных уровнях

/В России/

Коллеги, приносим извинения. Исправление в цитате спикера — 1,3 трлн рублей. Просьба поправить в вышедших новостях.

Возможное снижение ключевой ставки Центральным Банком России закрепит ставки банков по ипотечным кредитам на минимальных уровнях. Об этом в рамках онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ» рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«Сейчас мы наблюдаем минимальную за всю новейшую историю банковского рынка стоимость фондирования ипотеки. Все индикаторы на минимальных уровнях — это и стоимость ОФЗ 5-летних, и средняя ставка по депозитам, и, конечно, снижение ключевой ставки закрепит эту тенденцию, позволит банкам держать ставки по ипотеке на минимальных уровнях. По моим оценкам, в первом полугодии 2020 года будет выдано примерно 550–600 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,3 трлн рублей. Это полностью соответствует уровню первого полугодия прошлого года. Мало какой сегмент экономики в целом или банковского сектора может похвастаться такой динамикой. Это говорит о высокой эффективности принятых мер господдержки», — рассказал Михаил Гольдберг.

Источник: ДОМ.РФ