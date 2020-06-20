Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта

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Почта России стала официальным партнером масштабного забега, который в 2020 году проходит в два этапа: онлайн и офлайн.

Принять участие в дистанционном старте возможно до 30 июня. Медали всем участникам онлайн забега доставит Почта России. На сегодняшний день – это более 2 тыс. человек.

Участие в дистанционном забеге предполагает, что каждый спортсмен может преодолеть выбранную дистанцию в любом городе, в любое время и в любом месте – даже у себя дома. Достаточно лишь зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. После проверки результатов участник получит электронный сертификат и медаль по почте.

2 августа 2020 года синхронный старт соберет более 100 тыс. участников в 85 регионах РФ. Почта России выставит на дистанцию свою почтовую команду из почти 1500 человек. Основная цель организаторов и партнеров мероприятия – объединить всю страну в популяризации здорового образа жизни.

Источник: АО «Почта России»