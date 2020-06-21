Прихожане православных храмов Адыгеи должны быть в масках и перчатках

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С 21 июня храмы Майкопской и Адыгейской епархии открываются для прихожан.

Как сообщили в церковной организации, на входах будут обрабатывать руки антисептиком, в помещении нужно будет соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Людей старше 65 лет церковники призвали воздержаться от посещения храмов.

Священников для проведения исповеди или причастия можно вызвать на дом.

"Что касается таинства крещения, оно проводится по одному человеку, в храме могут присутствовать крещаемый и крестные, остальные - только самые близкие - ждут на улице. Также и венчание, совершается при малом количестве людей - одна пара, два свидетеля. Но, напомним, что сейчас идет Петров пост и в это время венчание не проводится. Пост закончится 12 июля", - уточнили в епархии.