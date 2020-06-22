Природные аномалии: временно или навсегда

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Темпы потепления в Арктике усиливаются, но они не достигли уровня 2100 года, чем пугают британские ученые. Температурный рекорд в Сибири объясняется другим фактором, рассказал в интервью радио Sputnik климатолог Владимир Семенов.

Темпы потепления в Арктике достигли показателей, прогнозируемых на 2100 год, сообщает Daily Mail со ссылкой на выводы британских ученых. По их данным, температурный рекорд в Сибири говорит о том, что человечество ускорило темпы потепления на 80 лет.

Их выводы основаны на информации из якутского города Верхоянск, где температура достигла +38 градусов. Схожий температурный рекорд можно было наблюдать в арктической части планеты только в 1915 году на Аляске.

Причину установления в России такого температурного рекорда объяснил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Аномалия в каком-то регионе, тем более такая кратковременная, ни коем образом не может транслировать восьмидесятилетние прогнозы. Никакого отношения эта аномалия не имеет к тому, что случиться через не то, что 80, а через 10 или 50 лет. Это, конечно, погодная аномалия. Сейчас мы находимся в районе солнцестояния, солнечное излучение на максимуме, поэтому если устанавливается антициклоническая погода, когда воздух перестает перемешиваться, то воздух будет греться до 35, 40 или даже 45 градусов", - рассказал климатолог.

Якутский город Верхоянск находится в книге рекордов Гиннесса за свой температурный режим. Там был зафиксирован самый экстремальный перепад температур от -68 до +37,2 градусов. Владимир Семенов считает, что это не предел, ведь глобальное потепление продолжается.

"Такие рекордные температуры являются частью глобального потепления. Они случаются чаще и характер погоды меняется. Мы видим все больше погодных режимов, как жара 2010 года в Москве, как в 2015 году на Ямале или 2012 году в Сибири. Практически каждое лето сопровождается температурными аномалиями. Средняя температура растет, соответственно и выбросы температурные становятся все более экстремальными. Жара — это следствие потепления", - рассказал климатолог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/