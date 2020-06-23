В России собрались увеличить размер пенсии по старости

/В России/

Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В 2021 году размер индексации пенсий составит 6,3%, в 2022 году – 5,9%, в 2023 году – 5,6%.

Таким образом, рост пенсий составит с 17 432 рублей в 2021 году до 19 823 рублей в 2023 году, следует из опубликованных данных.

Расходы на выплаты определены с учетом инфляции и прогнозируемым ростом прожиточного минимума. В 2021 году рост прожиточного минимума пенсионера должен составить 1,5%, в 2022 году 3,9%, в 2023 году 3,7%. Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не будут.

При этом размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.

Источник: https://www.mk.ru/economics/