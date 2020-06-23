Власти России увеличат размер маткапитала на первого ребенка

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Размер материнского капитала на первенца может вырасти до 524881 рубля, говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Проект был подготовлен с учетом прогнозов социально-экономического развития страны.

На данный момент размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получает дополнительные 150 тысяч рублей. Для тех семей, чей ребенок родился в 2020 году, размер капитала составит 616 617 рублей.

Отмечает, что проект составлен исходя из статистики по родившимся. Также учтены доплаты к маткапиталу при рождении второго ребенка для тех семей, которые ранее получили сертификат в связи с рождением первого ребенка.

В целом, в 2021 году маткапитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля. В 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля. В 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/