Работники противопожарно-спасательной службы Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби

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День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, унесшая жизнь двадцати семи миллионов наших соотечественников.

Начальник государственного казенного учреждения «Мособлпожспас» Геннадий Пестов сказал о чувствах, которые испытывает каждый в этот скорбный день.

«Для нас это дата начала одного из самых трагических событий в истории нашей страны. События, унесшего жизни наших отцов и дедов. Невозможно сдержать слез, представляя, что довелось пережить людям в годы войны. На какие лишения и страдания они шли, чтобы завоевать мир, в котором мы сегодня живем. Мы будем вечно их помнить», - сказал Геннадий Пестов.

Работники «Мособлпожспас» присоединились к мероприятиям и акциям, которые прошли в этот день в Московской области. С раннего утра в пожарных и спасательных подразделениях были приспущены флаги. Ровно в 12.15 вместе со всей страной работники госучреждения почтили память павших минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к монументам славы героям, отдавшим жизнь за победу над фашизмом.

Так, работники Раменского территориального управления возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Ильинский Раменского района. Пожарные и спасатели Шатурского территориального управления возложили две собственноручно изготовленные гирлянды в мемориальном комплексе «Аллея героев» в Шатуре.

Как отметил начальник Шатурского территориального управления, память о людях, защищавших страну и мир от фашизма, всегда будет жить в каждом человеке. Победа далась нашему народу высокой ценой, поэтому мы всегда будем помнить о героях, не вернувшихся с войны.

«Будем бережно передавать из поколения в поколение рассказы об этой войне и подвигах родных и близких людей. Пока мы живы – мы помним. Пока мы помним – мы живы», – подчеркнул Сергей Жукин.

Традиционно работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в мемориальной акции «Свеча памяти», которая проводится в нашей стране с 2009 года. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой акция для всех желающих принять в ней участие прошла в режиме онлайн. Кроме того, ровно в 21.00 по московскому времени на территории Московской области триста

свечей зажгли активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"