В Краснодаре состоялся развод сотрудников патрульно-постовой службы кубанской полиции

/В России/

На плацу ОБ ППСП УМВД России по городу Краснодару состоялся развод сотрудников патрульно-постовой службы кубанской полиции, который провел начальник УООП ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Александр Набок.

В преддверии курортного сезона правоохранители получили более 50 новых служебных автомобилей. Отечественные Лады оборудованы по последнему слову техники. Каждое транспортное средство оснащено системой ГЛОНАСС, а кроме того радует владельцев комфортными условиями в летний зной. Сами полицейские уверены, что теперь прийти на помощь гражданам, попавшим в беду, они смогут еще быстрее, чем прежде.

После завершения мероприятия сотрудники ППСП отправились на «железных конях» к местам несения службы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю