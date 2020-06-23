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В Краснодаре состоялся развод сотрудников патрульно-постовой службы кубанской полиции

На плацу ОБ ППСП УМВД России по городу Краснодару состоялся развод сотрудников патрульно-постовой службы кубанской полиции, который провел начальник УООП ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Александр Набок. 

В преддверии курортного сезона правоохранители получили более 50 новых служебных автомобилей. Отечественные Лады оборудованы по последнему слову техники. Каждое транспортное средство оснащено системой ГЛОНАСС, а кроме того радует владельцев комфортными условиями в летний зной. Сами полицейские уверены, что теперь прийти на помощь гражданам, попавшим в беду, они смогут еще быстрее, чем прежде.  

После завершения мероприятия сотрудники ППСП отправились на «железных конях» к местам несения службы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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