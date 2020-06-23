/В России/

В 117 почтовых отделениях Кубани открыта предварительная запись для посещения

С июня Почта России расширила перечень отделений в Краснодарском крае, доступных для посещения по предварительной записи.

Теперь жители Кубани могут заранее записаться на обслуживание в одно из 117 почтовых отделений края.  Это можно сделать онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.

Новый сервис, позволяющий клиентам планировать свое время, доступен на территории края в наиболее крупных отделениях. В каждом из них выделено одно или два операционных окна для обслуживания по записи. Так, предварительная запись уже внедрена в 31 почтовом отделении города Краснодара. Для удобства клиентов количество почтовых отделений, работающих по предварительной записи, будет увеличиваться.

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Система предложит найти ближайшее отделение по индексу или адресу, где открыта предварительная запись. Затем необходимо выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться на посещение». Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

Источник: АО «Почта России»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Банк ДОМ.РФ провел «Школу ипотеки Банка ДОМ.РФ» по теме льготной ипотеки для медработников

Названо решение проблемы с травмами животных в самолетах

Озеро Байкал теряет прозрачность

Фонд «Вольное Дело» установил в Усть-Лабинске памятник детям – узникам концлагерей

22 июня. День памяти и скорби. Библиотеки в социальных сетях