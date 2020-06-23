В 117 почтовых отделениях Кубани открыта предварительная запись для посещения

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С июня Почта России расширила перечень отделений в Краснодарском крае, доступных для посещения по предварительной записи.

Теперь жители Кубани могут заранее записаться на обслуживание в одно из 117 почтовых отделений края. Это можно сделать онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.

Новый сервис, позволяющий клиентам планировать свое время, доступен на территории края в наиболее крупных отделениях. В каждом из них выделено одно или два операционных окна для обслуживания по записи. Так, предварительная запись уже внедрена в 31 почтовом отделении города Краснодара. Для удобства клиентов количество почтовых отделений, работающих по предварительной записи, будет увеличиваться.

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Система предложит найти ближайшее отделение по индексу или адресу, где открыта предварительная запись. Затем необходимо выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться на посещение». Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

Источник: АО «Почта России»