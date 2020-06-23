Озеро Байкал теряет прозрачность

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Озеро Байкал начало терять прозрачность и мутнеть. Это связано с массовым вымиранием губок, фильтрующих в нем воду, сообщают иркутские ученые.

Это не единственная тревожная ситуация на Байкале, прокомментировал в интервью радио Sputnik российский эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин.

"Те же ученые связывают эти проблемы с поступлением в озеро плохих органических и неорганических веществ, которые загрязняют воду. Это либо неочищенные стоки со всяких турбаз, которые там построены без очистных сооружений, или дикие туристы, которые используют различные моющие средства. Большой наплыв туристов увеличит эти загрязнение, приведет к усилению проблемы", – считает Михаил Крейндлин.

Остановить загрязнение Байкала можно, уверен эколог.

"Есть нормативы допустимого воздействия, которые устанавливаются, в том числе предельные нормативы рекреационной нагрузки. Но они не соблюдаются, поток не контролируется и не регулируется. Если начать цивилизованно регулировать, можно исправить ситуацию", – отметил Михаил Крейндлин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/