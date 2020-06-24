Пенсионный фонд разъяснил порядок перечисления "путинских" 10 тысяч

/В России/

Двойное разочарование в одночасье испытали более 20 тысяч российских семей, которые узнали из обращения президента о том, что новые выплаты на детей от 0 до 16 лет придут автоматом. Все дело в том, что придут они не ко всем! А только к тем, кто уже получает ежемесячно по 5 тысяч на малышей до трех лет, или кому поступили на счет заветные 10 тысяч - на детей от 3 до 16-ти. Всем остальным, пока еще ничего не получившим, придется продолжать доказывать свое право на пособие, хотя многие из них все еще не понимают, почему им было отказано в первый раз.

На сегодняшний день в виртуальной очереди ожидания томятся тысячи родителей, которые продолжают получать отказ за отказом на свои обращения: у них непорядок в документах или есть противоречия с социальными службами. Как быть им?

Напомним, как обещал президент, Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от 0 до 16 лет. Сумма составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

-- Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», - пояснили "МК" в пресс-службе Пенсионного фонда.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться. ПФ беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат, которые были обещаны гражданам к 1 июня. А вот родители и опекуны, пока не обращавшиеся за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч только после того, как подадут заявления. На это есть больше трех месяцев – документы принимаются до 30 сентября включительно.

Что касается родителей и опекунов, которым было отказано в выплате, то за это время они должны будут разобраться, почему это произошло. В этом им призван помочь чат-бот, который не так давно появился на официальном сайте ПФ. Вы отправляете вопрос, указывая номер своего заявления, а первый освободившийся консультант отвечает, в чем возникла загвоздка.

- Все, кто имеет право на выплаты, обязательно получит их. Даже если были допущены ошибки, мы их отрабатываем в ручном режиме. Достаточно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, - уточнили в пресс-службе фонда.

«Для меня и всех моих знакомых это был тот самый редкий случай, когда было очень легко оформить заявку и получить выплату, - рассказывает психолог и социолог, председатель организации "Рождение" Евгения Ломоносова. - Когда у тебя уже есть личный кабинет на сайте Госуслуг, многие данные появляются в заявлении автоматически. Думаю, проблемы возникали только у тех, кто лишен родительских прав, не имеет гражданства или ошибся в цифре или номере документа».

«Очень распространенная ситуация, когда заявитель указывает фамилию через букву «е», а в документах она пишется с буквой «ё». Тогда система тут же выдает ошибку, - пояснила "МК" заместитель начальника? Департамента? общественных связей и? взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда РФ Екатерина Копалкина. - Ещё отказ приходит, когда один из родителей лишен родительских прав. Система не распознает, кто именно? - мать или отец – лишены родительских прав и сразу выдает отказ. Ежедневно специалисты принимают ? на "горячую линию" тысячи звонков на тему выплат семьям с детьми. Пенсионным фондом создан? специальный электронный сервис online.pfrf.ru, через который принимаются вопросы и производятся консультации граждан. Очень многие пишут в группы Пенсионного фонда в социальных сетях. Все заявления, которые не смогли пройти проверку в информационной системе, сопровождаются специалистами управлений вручную. Заявитель может даже не подозревать, что с его заявлением сейчас работают, поскольку статус? на портале Госуслуг при этом не меняется. Задача специалиста устранить все возможные помехи, чтобы система направила заявление на выплату.

Источник: https://www.mk.ru/