Оперативная сводка. ТОП-5 за 23 июня.

/В России/

Новая реальность от Владимира Путина: с 1 января 2021 года НДФЛ будет 15% для граждан, чей доход превысит 5 млн рублей в год.

Вырученные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

1.«Вся Россия придет на помощь в каждый регион».

Владимир Путин пообещал помочь регионам, в которых остается напряженная ситуация с коронавирусом: Тыва, ЯНАО, ХМАО и Карачаево-Черкесия.

В Югре и Ханты-Мансийске по просьбе Натальи Комаровой уже трудятся федеральные специалисты.

В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республики Джампел Лодой. По словам главы республики, смерть ламы — своего рода предупреждение, чтобы быть осторожнее и бережнее друг к другу. При этом Шолбан Кара-оол снял режим карантина в регионе, но с сохранением режима самоизоляции, в который внесено исключение, позволяющее проголосовать по поправкам в Конституцию.

2. Кто пойдет голосовать?

Владимир Путин заявил, что поправки в Конституции вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Между тем, на Дальнем Востоке складывается противоречивая картина. В зоне особого внимания – Хабаровский край. Кампанию против поправок развернули отдельные депутаты от местной «партии власти» (ЛДПР), подставляя и своего босса – губернатора Сергея Фургала.

3. Кому нужна льготная ипотека?

Владимир Путин предложил распространить ипотеку под 6,5% годовых на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей и в Москве и Санкт-Петербурге до 12 млн рублей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в адрес зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина пакет предложений, расширяющих действие льготной ипотеки: предлагается поднять для городов-миллиоников верхнюю планку кредита с 3 до 5 млн рублей, снизить до конца 2020 года ставку по ипотеке до 2% и сумму первоначального взноса с 20 до 10%.

При этом в Магаданской области «Дальневосточная ипотека» не пользуется большим спросом. Заявки на оформление двухпроцентной ипотеки подали более 31 000 семей, из них банки одобрили 18 191. Новую квартиру в кредит с помощью субсидии приобрели 8 047 дальневосточников. Причины низкого спроса: низкие объемы строительства и отсутствие инфраструктуры.

4. Умеют лоббировать.

Во время рабочего совещания по вопросу строительства скоростной трассы Москва - Нижний Новгород - Казань Марат Хуснуллин рассказал, что Нижегородская область обладает серьезным потенциалом для развития дорожной инфраструктуры. По словам главы региона Глеба Никитина, на сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций больше 20 миллиардов рублей.

Умение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова найти общий язык с Кремлем дает результаты: проекты Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и новой многофункциональной ледовой арены попали в список крупных национальных объектов с приоритетным финансированием. Общие инвестиции в мегапроекты оцениваются в 48 миллиардов рублей.

5. Сами себя топят.

Полный абсурд творился сегодня в Саратовской областной думе. Присутствующий на заседании губернатор Валерий Радаев попросил прекратить балаган. Депутаты заседали более 12 часов с четырьмя 15-минутными перерывами: за это время не решился ни один вопрос повестки, зато были скандалы, личные обвинения, завершилось все дракой единоросса и коммуниста.

Источник: Ваши "16 негритят" aka @Gubery