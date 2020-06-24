Торговый Центр «Галерея» в Новосибирске
Во всех крупных городах есть свои торговые центры.
В них работают магазины, продающие одежду, обувь, аксессуары, игрушки, косметику и многое другое. Отправляться на шопинг нужно именно в такие места. Это поможет увлекательно провести время и порадовать себя новыми покупками.
В Новосибирске есть торговые центры. Один из них – «Галерея». Что там могут предложить покупателям? Перейдя по ссылке https://galereya-novosibirsk.ru/, покупатели могут увидеть подробное описание данного торгового центра. Использовать сайт тоже просто и удобно. Это целый комплекс, в котором можно развлекаться, приобрести товары, посидеть в кафе и получить массу впечатлений.
Особенности ТЦ
Какие нюансы можно выделить?
- Расположение в самом центре города.
- Это современный проект, в котором использовались уникальные медиафасады.
- Экстерьер украшен зеркальными поверхностями.
- Для шопинга предлагаются большие галереи и комфортные магазины.
- Магазин имеет 4 этажа.
- На этих этажах располагается 180 магазинов.
- Парковка предполагает 1200 парковочных мест.
- На территории находятся кафе и рестораны.
- Стойка информации поможет новым покупателям быстрее находить нужные места.
- Супермаркет помогает делать основные покупки по продуктам и напиткам.
- В ТЦ есть салон красоты.
- Отделение банка и банкоматы помогают снимать средства и проводить операции быстро. Когда людям срочно нужны деньги для покупки, они могут воспользоваться картами. Хотя сегодня распространена бесконтактная оплата, могут возникнуть определенные сложности.
- По территории ТЦ расположены пункты подзарядки гаджетов.
- Панорамные лифы также добавят впечатлений от отдыха.
Это основные моменты данного торгового центра. Он построен специально для того, чтобы покупателям было комфортно и удобно.
Подведем итог. Новосибирск – это крупный город с развитой инфраструктурой. Посещая крупные торговые центры, жители и гости города могут покупать нужные товары, быть в кинотеатрах и интересных ресторанах. Приятные покупки и впечатления гарантированы каждому.