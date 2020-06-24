Торговый Центр «Галерея» в Новосибирске

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Во всех крупных городах есть свои торговые центры.

В них работают магазины, продающие одежду, обувь, аксессуары, игрушки, косметику и многое другое. Отправляться на шопинг нужно именно в такие места. Это поможет увлекательно провести время и порадовать себя новыми покупками.

В Новосибирске есть торговые центры. Один из них – «Галерея». Что там могут предложить покупателям? Перейдя по ссылке https://galereya-novosibirsk.ru/, покупатели могут увидеть подробное описание данного торгового центра. Использовать сайт тоже просто и удобно. Это целый комплекс, в котором можно развлекаться, приобрести товары, посидеть в кафе и получить массу впечатлений.

Особенности ТЦ

Какие нюансы можно выделить?

Расположение в самом центре города. Это современный проект, в котором использовались уникальные медиафасады. Экстерьер украшен зеркальными поверхностями. Для шопинга предлагаются большие галереи и комфортные магазины. Магазин имеет 4 этажа. На этих этажах располагается 180 магазинов. Парковка предполагает 1200 парковочных мест. На территории находятся кафе и рестораны. Стойка информации поможет новым покупателям быстрее находить нужные места.

Супермаркет помогает делать основные покупки по продуктам и напиткам.

В ТЦ есть салон красоты. Отделение банка и банкоматы помогают снимать средства и проводить операции быстро. Когда людям срочно нужны деньги для покупки, они могут воспользоваться картами. Хотя сегодня распространена бесконтактная оплата, могут возникнуть определенные сложности. По территории ТЦ расположены пункты подзарядки гаджетов. Панорамные лифы также добавят впечатлений от отдыха.

Это основные моменты данного торгового центра. Он построен специально для того, чтобы покупателям было комфортно и удобно.

Подведем итог. Новосибирск – это крупный город с развитой инфраструктурой. Посещая крупные торговые центры, жители и гости города могут покупать нужные товары, быть в кинотеатрах и интересных ресторанах. Приятные покупки и впечатления гарантированы каждому.