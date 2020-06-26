Оформление пособий 10 000 на детей продлили до 1 октября

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. В июле они получат по 10 тысяч рублей как и в июне.

Как говорится на сайте кабмина, деньги автоматически будут начислены тем, кто уже получил помощь в первый месяц лета. Родителям, уже получившим выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не нужно будет снова подавать заявление. Средства будут перечислены на основании данных, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда.

Что касается родителей, еще не успевших оформить пособия, то они должны подать заявление до 1 октября 2020 года. В этом случае они получат выплаты за июнь-июль единой суммой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у такой меры, как прямые выплаты гражданам, были противники.

До этого в ходе обращения к нации Путин анонсировал вторые выплаты на детей до 16 лет.

Перед этим он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. А для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

Источник: https://www.mk.ru/