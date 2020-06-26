Правозащитник рассказал о судьбе солдата, разбившего машину на параде

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Солдат, который разбил автоматом машину ФСО перед парадом Победы в Москве, может получить психиатрический диагноз. Что его ждет в таком случае, рассказал в интервь радио Sputnik правозащитник Андрей Курочкин.;

В день парада Победы 24 июня солдат-срочник разбил машину сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) в Москве. До начала движения военной техники его отстранили от участия и перевели в резерв, где у него произошел срыв. С помощью своего автомата он разбил стекла служебного автомобиля, после чего был задержан.

Теперь, скорее всего, солдата будет ждать проверка у психиатра, диагноз и освобождение от ответственности, рассказал заместитель председателя, член правления ООО "Комитета солдатских матерей России" Андрей Курочкин.

"В тотальном большинстве случаев, когда есть какая-то проблема в части, военного отправляют на медицинское обследование и военно-врачебную комиссию в психиатрическую больницу. Там ему ставят какой-то психиатрический диагноз. Если этот человек обвиняемый, то он освобождается от всей ответственности и его отводят в сторону, если он действительно психически больной", - рассказал правозащитник в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/