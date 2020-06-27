Депутаты рассмотрят новые возможности использования материнского капитала

/В России/

На рассмотрение Государственной Думы направлены изменения в Федеральный Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и некоторые другие законодательный акты РФ.

На сегодняшний день законодательные предложения Правительства и профильных подразделений парламента находятся на рассмотрении комитетов. Учитываю важность предложений, в ближайшее время законопроект должен быть представлен на утверждение Совету Государственной Думы и парламентское обсуждение.

- Думаю, что предложения Правительства и наших коллег из профильных комитетов требуют нашей оперативной работы, - считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – В первую очередь они касаются права распоряжаться средствами «материнского капитала», идущими на формирование накопительной пенсии. Как говорится в пояснительной записке, в действующем законодательстве существует лишь один вариант - право женщины до дня назначения накопительной пенсии отказаться от использования средств маткапитала и направить их на получение образования ребёнком; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

Коллеги предлагают нам законодательно предоставить шестимесячный срок подачи заявления об использовании средств маткапитала в течение, которого женщина может решить, куда ей выгоднее направить средства. Кроме того она будет в праве при необходимости продлить этот срок, либо повторно направить отозванные средства на формирование накопительной пенсии.

Думаю, что предложенные нам изменения в федеральное законодательство, следует рассматривать в общем комплексе мер по выполнению поручений Президента по поддержке семей с детьми во время ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. А также выполнения требований национального проекта «Демография» и «Финансовая поддержка семьи при рождении детей»