В Краснодаре прошла пресс-конференция реготделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

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Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провело пресс-конференцию на тему " СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани.

СОЦФРОНТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА". В мероприятии приняли участие председатель Совета политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Денис Хмелевской, член Бюро Совета реготделения Геннадий Уфимцев, заместитель председателя общественного движения "Помоги городу" Виталий Солонченко, заслуженный мастер спорта Мария Ковтун, член Общественной палаты Краснодара, заместитель председателя общественной организации инвалидов-колясочников Валерий Ляшенко, индивидуальный предприниматель, член организации "ОПОРА России" Станислав Домбровский.

Председатель Совета реготделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Денис Хмелевской рассказал о предвыборных планах и сообщил о создании на платформе отделения партии широкого левопатриотического фронта Кубани – СОЦФРОНТА.

"Соцфронт – это народное движение на базе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, куда могут войти все, кто поддерживает программу партии, принципы социализма и справедливости. Мы начали процесс объединения беспартийных гражданских активистов, самовыдвиженцев, представителей общественных организаций, спортсменов, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, рабочих и селян. Соответственно, как парламентская партия, мы готовы выдвинуть таких кандидатов на всех уровнях региональной и местной власти", – сообщил Денис Хмелевской.

По словам спикера, основной целью движения является смена власти законным, демократическим путем, её обновление и модернизация. "Мы выступаем за прямые выборы глав городов и районов Кубани, за скорейшие принятие краевых законов "О детях войны" и льготном проезде для всех пенсионеров региона, за обнуление транспортного, земельного налога, налога на имущество для всех предприятий и предпринимателей, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции".

Говоря о поддержке краевого здравоохранения, Денис Хмелевской отметил, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ официально внесла предложение о введении на региональном уровне обязательного страхования для врачей, медицинского персонала, водителей скорой медицинской помощи в случае заболевания их коронавирусом на сумму не менее 1 миллиона рублей. "Считаем, что это было бы дополнительным стимулом для наших работников сферы здравоохранения", – подчеркнул депутат.

Также особое внимание было уделено проблеме развития городов Кубани. По мнению партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ бесконтрольное строительство многоэтажных домов ведет к жуткому дефициту социальных объектов и зон отдыха. "Нет детских садов, школ, поликлиник, скверов, парковок. Наши города превращаются в жуткие гетто и становятся эпицентрами социального недовольства. Поэтому наше предложение сводится к введению моратория на строительство многоэтажных домов до решения проблем инфраструктуры. Давайте создадим инфраструктурный фонд, куда будут направляться средства бюджета и застройщика, как гарантия того, что всё необходимое для комфортного проживания будет построено", – предложил Денис Хмелевской. Тему продолжил участник пресс-конференции, заместитель председателя общественной организации "Помоги городу" Виталий Солонченко, который рассказал о подготовке принятия Генерального плана Краснодара и необходимости участия всех жителей краевого центра в его обсуждении.

Директор юридического агентства, член Бюро Совета реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Геннадий Уфимцев рассказал о подготовке проекта краевого законопроекта "О детях войны". Он затрагивает всех жителей Кубани, которым на дату окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и предусматривает единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей, ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 рублей, ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления в размере 1500 рублей, скидку в размере 50% на оплату коммунальных услуг.

По просьбе казачьих обществ, жителей края Денис Хмелевской предложил обсудить изменение ч.1 ст. 65 Конституции Российской Федерации в части наименования субъекта Российской Федерации "Краснодарский край", дополнив его наименованием "Краснодарский край-Кубань". "Мы все живём и работаем на Кубани, считаем себя кубанцами. Поэтому исторически правильно было бы отразить это название в Основном законе страны. Такие примеры уже есть. Это Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Кемеровская область – Кузбасс", – отметил председатель Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае.

Другой участник конференции Валерий Ляшенко – член Общественной палаты Краснодара, заместитель общественной организации инвалидов-колясочников рассказал о проблемах доступной среды в Краснодаре. На взгляд партии, проблемы людей с ограниченными возможностями нужно решать системно и методично, а не формально, для галочки. Для этого на уровне края должен появиться уполномоченный по правам инвалидов или советник губернатора по правам граждан с ограниченными возможностямим.

О защите массового детского спорта говорила Мария Ковтун – заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира по спортивной акробатике. "На наш взгляд сегодня муниципалитет и край должен оказать поддержку для занятия спортом в секциях шаговой доступности через субсидии некоммерческим организациям", – сказала спортсменка.

Станислав Домбровский – индивидуальный предприниматель, член организации "ОПОРА РОССИИ" отметил, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и СОЦФРОНТ помогут объединить усилия и инициативы предпринимательского сообщества и сформировать актуальную и качественную повестку на предстоящих муниципальных и региональных выборах.