Больше 70% - за. Как проходит голосование по поправкам в Конституцию

/В России/

76% россиян, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, поддержали изменения в основной закон страны. 23,6% проголосовали против. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса ВЦИОМ, который проводился на выходе с избирательных участков. Финальный день для голосования назначен на 1 июля. В двух регионах проголосовать можно в электронном виде – в Москве и Нижнем Новгороде.

Голосование получается немного запутанным, но в будущем при электронном голосовании все косяки будут исправлены, рассказал в интервью радио Sputnik директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

"Голосование получилось немного запутанным. Получается, те, кто моделировал его, опирались на какие-то исторические коннотации, уже все-таки проходил референдум в свое время по Конституции, который имел определенную явку, результаты. Политические кураторы не могли не ориентироваться на те показатели, планировали, что в этот раз они были побольше. Многие говорили про установку, что явка должна быть на уровне 60%, а 70% должны быть за. Поэтому начались путаницы. Но впереди еще три дня голосования, и в последний день будет довольно протестным, потому что те, кто против, во многом ждут, чтобы их что-то мобилизовало прийти на участки. С другой стороны, сегодня ожидается выступление Путина, который в очередной раз прорекламирует поправки, это может вызвать всплеск того, что придут сторонники поправок. Позитивный момент голосования в том, что в будущем на настоящих выборах, которые совпадают именно с законом о выборах, если электронное голосование будет применяться, все эти косяки будут исправлены", – сказал Илья Гращенков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/