Остались после ЧМ? Разбираемся с болельщиками-нелегалами

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Две тысячи человек, приехавших на ЧМ по футболу в России и отказавшихся уезжать, были не болельщиками. Кто они, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по миграции Вячеслав Поставнин.

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после того, как приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. По факту они теперь являются нелегальными мигрантами, заявил "Коммерсанту" заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Как так получилось, что в страну попали тысячи нелегалов, объяснил Вячеслав Поставнин.

"Было предусмотрено, что будет достаточно простой въезд в страну всем, желающим попасть на Чемпионат мира. Для этого была разработана простая карта fan-id (паспорт болельщика – ред.). По ней люди въезжали, это был упрощенный въезд, фактически безвизовый. Понятно, что этим простым порядком воспользовались и те, кто иммигрировали из своих стран и хотели осесть здесь. Ничего странного нет, что эти две тысячи человек мы найти не можем. Они выезжать обратно и не собирались", - считает эксперт по миграции.

По паспорту болельщика в страну въехали 650 тысяч иностранцев. Всего же на спортивный турнир прибыли миллионы человек и, если 2 тысяч из них остались, то это не проблема, считает Вячеслав Поставнин.

" Приехало примерно три с половиной миллиона человек на этот чемпионат мира. Если из них осталось две тысячи, то это закономерно, и ничего страшного в этом - нет", - заключил эксперт в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/