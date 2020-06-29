"Пострадали все". Как малый бизнес пережил эпидемию?

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Член правления "Опоры России" Александр Паперно рассказал в эфире радио Sputnik о том, каким отраслям легче было пережить период простоя, связанный с пандемией коронавируса.

Российский бизнес начал выходить из локдауна – открываются непродовольственные магазины, торговые центры, предприятия общепита, фитнес-центры. Но вернуться в строй смогли не все.

Член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Паперно рассказал в эфире радио Sputnik, кто больше пострадал от сложившейся ситуации.

"Серьезно пострадали все. Кто выжил, а кто не выжил – думаю, сейчас говорить сильно рано, поскольку в большом количестве регионов локдаун еще не закончен. Соответственно, общие цифры, думаю, если не будет второй волны, увидим, в лучшем случае, к сентябрю. Ситуация в разных бизнесах и разных регионах разная – это как средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Разные отрасли очень по-разному к этому отнеслись и очень по-разному из этого выходят", - отметил Александр Паперно.

По его мнению, многое зависит не только от отрасли, но и от региона, иногда даже от конкретного предприятия.

"Стройка промышленная или на объектах инфраструктуры, которую практически не закрывали, переживает это гораздо легче, чем всякие фитнесы и предприятия образования. Сложная ситуация и у людей, которые предоставляют помещения в аренду. С одной стороны, они должны сохранять клиентскую базу, у которой обнулились источники дохода, с другой стороны, зачастую эти вещи построены на заемные деньги, и банки точно не хотят входить в положение. То есть нельзя говорить вообще, можно говорить по отраслям в зависимости от регионов, можно говорить о каких-то отдельных предприятиях, потому что есть люди, которые на этой истории сильно поднялись. Например, те, кто вкладывался в доставку или пытался что-то делать с цифрой", - сказал Александр Паперно.

Он полагает, что, несмотря на трудности, бизнес, так или иначе, сможет снова встать на ноги.

"Наш народ известен тем, что в любых кризисных ситуациях он собирается и выживает, несмотря ни на что. Предприниматели – это тот слой людей, которых просто так "не задушишь, не убьешь". Да, будет много банкротств среди малого бизнеса, связанного со спортом, какое-то количество магазинчиков закроется. Дальше пойдет обратная ситуация: умирает бизнес, уменьшаются выплаты зарплат людям, падает покупательская способность населения, люди не покупают товары", - сказал Александр Паперно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/