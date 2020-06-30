Молодежным лидерам ОмГПУ вручили престижные премии

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В День молодежи, 27 июня, в Правительстве Омской области состоялась торжественная церемония вручения молодежной премии. Только шесть соискателей были рекомендованы специальной комиссией на включение в список лауреатов.

В этом году за активное участие в процессе реализации государственной молодежной политики на территории нашего региона губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков вручил премию председателю профкома студентов ОмГПУ, директору студенческого центра Владимиру Владимировичу Белоусову.

Накануне, 26 июня, в Омске состоялось и вручение ежегодной премии мэра Омска. Отбор и формирование списка соискателей премии также осуществляла конкурсная комиссия. Почетную награду получили 10 человек.

Престижную премию в номинации «Молодежная инициатива» во время торжественной церемонии вручили председателю Объединенного совета обучающихся ОмГПУ, студентке филологического факультета Виктории Латуховой.

«В прошлом году я впервые услышала об этой премии. Тогда для меня это было что-то несбыточное. Но постепенно, месяц за месяцем, день за днем, мы претворяли в жизнь несколько интересных проектов. Самый крупный проект – “Волонтеры просвещения” –был реализован совсем недавно – во время дистанционного обучения школьников», – рассказала Виктория.

Источник: https://omgpu.ru