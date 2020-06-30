Очевидец рассказала о взрыве газа на севере Москвы

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В понедельник в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный хлопок, приведший к пожару.

Возгорание локализовали на площади 150 "квадратов", из здания спасли пятерых человек. В эфире радио Sputnik очевидцы рассказали первые подробности происшествия и поделились кадрами с места событий.

Сильный хлопок предшествовал пожару на северо-востоке Москвы, в результате которого оказались охвачены четыре квартиры.

В эфире радио Sputnik очевидица происшествия, которое случилось днем в понедельник по адресу улица Проходчиков, дом 3, рассказала о деталях ЧП.

"Был сильный хлопок, у нас затряслись окна. Сначала шел легкий белый дым, буквально через пару минут начали валить черные клубы", – сказала она.

Женщина отметила, что первые пожарные расчеты "приехали довольно быстро".

"Сейчас нет такого количества дыма, он белый. Думаю, удалось затушить большую часть огня", – добавила она.

В то же время москвичка Маргарита, которой удалось снять на видео момент возникновения пожара, поделилась с радио Sputnik первыми кадрами с места событий.

По данным ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре поступило в 13.19, первые прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что возгорание происходило в нескольких квартирах на третьем этаже. С вышележащих этажей были спасены шесть человек, четверо из них проверяются медиками.

В 14.03 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/