Почему апрель? Что будет с переписью населения в РФ в 2021

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Демограф и социолог Александр Синельников объяснил в эфире радио Sputnik, какими должны быть промежутки между переписями, и критичен ли перенос на апрель следующего года.

Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года, сообщают агентства со ссылкой на источники. Изначально планировалось, что она состоится в октябре этого года.

Насколько такой перенос критичен, объяснил в эфире радио Sputnik доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, демограф и социолог Александр Синельников.

"Все советские переписи проводились зимой. Это было время наименьшей подвижности населения. Во время переписи всегда большие проблемы с теми, кто переписывается не у себя дома, едет отдыхать или едет на учебу. Перепись 2002 и 2010 года проводилась в октябре. Сейчас перенесли на полгода. Откладывание на полгода не так критично, и это тоже спокойное время. И зимние холода не мешают переписи в отдаленных районах, и миграционная подвижность населения минимальна. Это подходящее время, надеюсь, серьезных проблем это не создаст", - отметил Александр Синельников.

По его мнению, перепись должна проводиться через равные промежутки времени – и чем они короче, тем лучше.

"Материалы переписи устаревают довольно быстро, иногда быстрее, чем их успевают опубликовать. И промежуток больше 10 лет нежелателен. Переписи в мире принято проводить в годы, которые кончаются на 0, 5 или близкие к ним. Обычно раз в 10 лет. Но в нашей стране из-за особенностей истории, к сожалению, практически никогда это правило не выдерживалось. Первая (всеобщая) была в 1897 году, потом в 1920 проводили перепись, но не на всей территории, потом в 1926 году, 1937, 1939, в 1959, 1970, 1979, 1989. Потом уже в постсоветское время в 2002 и 2010 годах. Если бы перепись 2020 провели в положенные сроки, это было бы хорошо тем, что данные переписи принято публиковать в 5-летних или 10-летних возрастных группах – то есть тем людям, которым в 2010 году было от 20 до 30 лет, в 2020 – от 30 до 40. Можно было посмотреть, какие изменения произошли в жизни конкретных поколений. Но неровный промежуток между переписями усложняет такие задачи", - считает Александр Синельников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/