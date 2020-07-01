На цифровой платформе Домой.ру создан сервис «Безопасная сделка»

/В России/

На цифровой платформе Домой.ру появился сервис для быстрого и безопасного осуществления операций с недвижимостью — «Безопасная сделка».

Он обеспечивает клиентам сохранность денежных средств на всех стадиях сделки, до подтверждения ее регистрации в Росреестре.

Сервис позволяет провести сделку всего за четыре этапа. Покупатель загружает в личный кабинет необходимые документы и подает заявку на осуществление операции через «Безопасную сделку». После проверки предоставленных документов сервис формирует платежные поручения по договору долевого участия и комиссионному вознаграждению. Далее клиент может произвести оплату через интернет-банк или прийти с распечатанными платежными поручениями в отделение банка.

Источник: ДОМ.РФ.