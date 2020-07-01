Регионы по реализации нацпроектов в мае от Медиалогии

/В России/

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Период исследования: май 2020 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Краснодарский край 20 218,6 2 Татарстан 19 841,0 3 Башкортостан 19 204,0 4 Приморский край 18 155,4 5 Нижегородская область 16 220,8 6 Удмуртия 14 204,9 7 Московская область 13 143,0 8 Самарская область 12 010,5 9 Санкт-Петербург 11 420,1 10 Свердловская область 10 957,2 11 Волгоградская область 9 997,1 12 Иркутская область 9 329,4 13 Ленинградская область 8 741,5 14 Новосибирская область 7 698,8 15 Москва 7 325,0 16 Ставропольский край 7 022,2 17 Тверская область 6 775,4 18 Тюменская область 6 132,3 19 Челябинская область 5 669,0 20 Красноярский край 5 088,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

СМИ сообщали, что Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличил экспорт сахара в 16 раз, до 158 тыс. тонн на общую сумму 54,7 млн долларов США. Также СМИ сообщали, что в Краснодарском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано почти 80% дорог от общего объема работ, запланированных на 2020 год. Помимо этого, власти Краснодарского края анонсировали строительство трех детских садов этим летом по нацпроекту "Демография" и по госпрограмме "Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края".

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2020 году запланировано освоить 26,4 млрд рублей на национальные проекты, к началу мая исполнено 20% от общей суммы. СМИ сообщали, что власти Республики Татарстан закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту "Экология". Также СМИ сообщали, что в Татарстане построили индустриальный парк "Саба" площадью 3,5 тыс. квадратных метров в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

СМИ сообщали, что в Башкирии досрочно сдали два участка дорог в Южной промзоне, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в Башкирии стартовали конкурсы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Источник: «Медиалогия»