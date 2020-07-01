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Регионы по реализации нацпроектов в мае от Медиалогии

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Период исследования: май 2020 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге

Регион

МедиаИндекс

1

Краснодарский край

20 218,6

2

Татарстан

19 841,0

3

Башкортостан

19 204,0

4

Приморский край

18 155,4

5

Нижегородская область

16 220,8

6

Удмуртия

14 204,9

7

Московская область

13 143,0

8

Самарская область

12 010,5

9

Санкт-Петербург

11 420,1

10

Свердловская область

10 957,2

11

Волгоградская область

9 997,1

12

Иркутская область

9 329,4

13

Ленинградская область

8 741,5

14

Новосибирская область

7 698,8

15

Москва

7 325,0

16

Ставропольский край

7 022,2

17

Тверская область

6 775,4

18

Тюменская область

6 132,3

19

Челябинская область

5 669,0

20

Красноярский край

5 088,0

 

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

СМИ сообщали, что Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличил экспорт сахара в 16 раз, до 158 тыс. тонн на общую сумму 54,7 млн долларов США. Также СМИ сообщали, что в Краснодарском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано почти 80% дорог от общего объема работ, запланированных на 2020 год. Помимо этого, власти Краснодарского края анонсировали строительство трех детских садов этим летом по нацпроекту "Демография" и по госпрограмме "Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края".

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2020 году запланировано освоить 26,4 млрд рублей на национальные проекты, к началу мая исполнено 20% от общей суммы. СМИ сообщали, что власти Республики Татарстан закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту "Экология". Также СМИ сообщали, что в Татарстане построили индустриальный парк "Саба" площадью 3,5 тыс. квадратных метров в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

СМИ сообщали, что в Башкирии досрочно сдали два участка дорог в Южной промзоне, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в Башкирии стартовали конкурсы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Источник: «Медиалогия»

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Категория: Новости / В России

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