Регионы по реализации нацпроектов в мае от Медиалогии
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Период исследования: май 2020 года.
ТОП-20 регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Краснодарский край
|
20 218,6
|
2
|
Татарстан
|
19 841,0
|
3
|
Башкортостан
|
19 204,0
|
4
|
Приморский край
|
18 155,4
|
5
|
Нижегородская область
|
16 220,8
|
6
|
Удмуртия
|
14 204,9
|
7
|
Московская область
|
13 143,0
|
8
|
Самарская область
|
12 010,5
|
9
|
Санкт-Петербург
|
11 420,1
|
10
|
Свердловская область
|
10 957,2
|
11
|
Волгоградская область
|
9 997,1
|
12
|
Иркутская область
|
9 329,4
|
13
|
Ленинградская область
|
8 741,5
|
14
|
Новосибирская область
|
7 698,8
|
15
|
Москва
|
7 325,0
|
16
|
Ставропольский край
|
7 022,2
|
17
|
Тверская область
|
6 775,4
|
18
|
Тюменская область
|
6 132,3
|
19
|
Челябинская область
|
5 669,0
|
20
|
Красноярский край
|
5 088,0
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край Республика Татарстан и Республика Башкортостан.
СМИ сообщали, что Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличил экспорт сахара в 16 раз, до 158 тыс. тонн на общую сумму 54,7 млн долларов США. Также СМИ сообщали, что в Краснодарском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано почти 80% дорог от общего объема работ, запланированных на 2020 год. Помимо этого, власти Краснодарского края анонсировали строительство трех детских садов этим летом по нацпроекту "Демография" и по госпрограмме "Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края".
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2020 году запланировано освоить 26,4 млрд рублей на национальные проекты, к началу мая исполнено 20% от общей суммы. СМИ сообщали, что власти Республики Татарстан закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту "Экология". Также СМИ сообщали, что в Татарстане построили индустриальный парк "Саба" площадью 3,5 тыс. квадратных метров в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
СМИ сообщали, что в Башкирии досрочно сдали два участка дорог в Южной промзоне, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в Башкирии стартовали конкурсы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Источник: «Медиалогия»