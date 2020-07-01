Правительство закрепило обязанности поставщиков электроэнергии по установке и обслуживанию счётчиков

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Норма об установке приборов учёта электричества за счёт поставщиков зафиксирована в законе, принятом в 2018 году.

С 1 июля ответственность по установке, обслуживанию и ремонту счётчиков электроэнергии закрепляется за энергосбытовыми компаниями (для многоквартирных домов) и сетевыми организациями (для частных домов). В связи с этим потребовалось внести изменения в некоторые акты Правительства по вопросам оказания коммунальных услуг.

Новые нормы уточняют, как будут взаимодействовать поставщики и потребители услуг, фиксируют обязанности сторон и особенности учёта электроэнергии, устанавливают сроки выполнения отдельных работ, связанных с эксплуатацией счётчиков.

Помимо этого, Минэкономразвития и Минстрою поручено до конца года разработать методические рекомендации, которые помогут адаптировать региональные и муниципальные программы энергосбережения к новым правилам, а ведомственные акты Минстроя необходимо актуализировать в трёхмесячный срок.

О результатах реализации постановления ответственные госорганы доложат в Правительство до 1 июля 2021 года.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.