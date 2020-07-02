Вокруг башни "Федерация" в Москве может «разгореться» серьезный скандал

/В России/

Причиной тому послужило заключение, сделанное на основании проведенной независимой строительно-технической экспертизы конструкции башни «А» по инициативе собственников помещений, расположенных в башне.

Согласно данному заключению, строение, в виду того, что при строительстве, как определили эксперты, фактический класс прочности бетона использовался ниже класса прочности, установленного проектом для монолитных железобетонных конструкций башни «А». В свою очередь, из-за этого снижается прочность, надежность и долговечность железобетонной конструкции в целом, что может повлечь за собой возникновение дефектов в бетонных конструкциях, таких как прогибы и отклонения, превышающие допустимые значения, трещины в монолитных плитах перекрытия и трещины в несущих колоннах. Все перечисленное может создать угрозу здоровью и жизни для людей, проживающих или временно пребывающих в данном здание.

Источник: https://mip-info.ru/main/moskva/2123-vokrug-bashni-federacija-v-moskve-mozhet-razgoretsja-sereznyj-skandal.html