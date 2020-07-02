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Особенности и суть инженерно-геологических исследований

Грамотно выполненные геологические изыскания – это возможность существенно облегчить дальнейшие строительно-монтажные работы. Опытные специалисты тщательно изучат местность, после чего предоставят инвестору или владельцу информацию, которая требуется для принятия объективных решений на разных стадиях монтажа. Как результат, надежность готового сооружения сильно увеличивается, а проблем с контролирующими органами становится намного меньше, более подробно Геология.ОРГ.

Что оценивают геологи

Если вы хотите узнать, что такое геология участка под строительство дома, то так называют комплекс изысканий, направленных на анализ свойств и состава пород, склонности пластов земли к смещению, распространенности карстовых пустот, глубины промерзания и пр. Все это дает возможность определить несущие свойства почвы.

Опытные геологи изучают как нынешние показатели, так и возможные изменения, к которым приведут техногенные процессы. Как результат, проектировщики и архитекторы смогут провести все необходимые расчеты, а также разработать меры, предотвращающие различные аварийные ситуации.

Преимущества проведения геологии местности

Среди причин провести геологию участка под строительство выделяются такие:

прохождение государственной экспертизы в органах архитектуры – без отчетов геологов нельзя получить разрешение на застройку (исключение составляют небольшие частные объекты);

снижение затрат на монтаж – это происходит за счет выбора оптимального фундамента и стройматериалов без повышенной устойчивости;

предупреждение аварийных ситуаций – благодаря составленной модели поведения готового сооружения на местности можно избежать проседаний, преждевременной деформации стен, затопления котлована и пр.

Также геология участка под строительство поможет решить и ряд дополнительных задач. В том числе, речь идет о выборе оптимальной глубины при монтаже подземных коммуникаций, поиске причин деформации готовых сооружений, обустройстве автономного источника водоснабжения и т. д. Все это и делает услуги геологов актуальными не только на предпроектной стадии застройки, но и по завершению строительных работ.

Стадии проведения исследований

Проводятся геологические изыскания в три стадии:

подготовка;

полевые работы;

камеральные исследования.

Подготовка к геологии участка

Прежде всего, специалисты приступают к изучению техзадания и архивных документов. Отталкиваясь от типа местности и целей клиента, они определят, сколько стоят геологические изыскания, а также когда проверки будут завершены. Также во время подготовки выбирают оптимальные методы и приборы для дальнейших исследований.

Полевые работы

На этом этапе проводятся различные измерения. Сюда входит бурение скважин и отбор образцов для дальнейшего изучения, испытания штампом и пр. В некоторых случаях возможно применение георадара – такой прибор позволит изучить несущие свойства почвы без нарушения целостности структуры объекта.

Камеральные исследования

Заключительная стадия предполагает подробный анализ собранных проб в современных лабораториях. Далее специалисты составляют сводные таблицы и техотчеты. По завершению клиенту передаются отчетные документы (они требуются для различных расчетов и прохождения госэкспертиз), а также рекомендации по поводу

дальнейшего монтажа жилых и нежилых объектов, которые помогут возвести прочный и устойчивый объект.

Более подробно узнать о том, как бурят скважины при геологических изысканиях и выполняют другие исследовательские работы, вы можете, связавшись со специалистами компании «Геология ОРГ». Они с радостью ответят на все интересующие клиента вопросы, а также составят предварительную смету (для этого потребуется всего пару часов).

Где заказать исследования

Если не знаете, где узнать геологию участка, обращайтесь в исследовательскую компанию «Геология ОРГ». Для клиентов тут предлагают ряд преимуществ:

доступные цены – при этом организация комплексных исследований поможет еще более сэкономить;

гарантия 100-процентного прохождения госэкспертиз – у фирмы есть все необходимые лицензии и сертификаты, а также современное оборудование, что гарантирует высокое качество выполненной отчетной документации;

строгое соблюдение сроков – цена и сроки фиксируются в контракте, если у клиента не возникает дополнительных пожеланий, во время проведения проверки ничего не изменится.

Опытные специалисты строго соблюдают все основные требования к инженерно-геологическим изысканиям, благодаря чему сведения в готовых технических отчетах получаются максимально объективными и актуальными. Помните, что сотрудничество с проверенными подрядчиками – это возможность не просто пройти все необходимые бюрократические процедуры, но также возвести надежный и долговечный объект, полностью соответствующий всем действующим нормам и стандартам!