Как получить займ гражданам СНГ в Краснодарском крае

/В России/

Проблема получения микрозаймов сегодня стоит остро как никогда: люди стараются лишний раз не выходить из дома, а посещение общественных мест стремятся сократить до минимума.

Но есть категория клиентов, для которых в любые времена ответ на вопрос как получить займ находится непросто. Речь идет о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на время, чтобы заработать на жизнь себе и своей семье.

Сейчас экспатам приходится особенно сложно: поиски новой работы серьезно затруднены, а выполнение прежней ограничено самоизоляцией. Доходы снижаются, а потребности родных не становятся меньше. И порой в таком положении даже скромная сумма в долг может стать спасением.

В Краснодарском крае, как и в любом другом регионе России, действует предложение МКК «Страна Экспресс»: срочный займ без кредитной истории для людей с казахстанским, азербайджанским, таджикистанским, кыргызским, грузинским или узбекистанским гражданством. Подать заявку можно через интернет в мобильном приложении «Денежные переводы» от «Золотой Короны», здесь же получить одобрение и подписать договор.

Если речь идет о первом займе, то за ним нужно прийти в банк с пакетом документов, который включает:

паспорт иностранного гражданина или ID-карту;

миграционную карту или вид на жительство, или разрешение на временное проживание;

временную или постоянную регистрацию;

трудовой патент при наличии.

В случае, если паспорт заполнен латиницей, необходимо иметь при себе нотариально заверенный перевод документа.

Получение происходит по уникальному номеру – точно так же, когда речь идет о денежном переводе.

Если клиент оформляет вторую, третью и т.д. заявку и получает одобрение, он может выбрать из двух способов получения: наличными или онлайн путем зачисления средств на карту любого российского банка. Очевидно, что безналичный вариант в условиях самоизоляции предпочтителен.

Подача заявки состоит из нескольких очень простых шагов:

выбор суммы и срока возврата;

съемки паспорта;

указания расходов по другим кредитам и уровня доходов.

Если все сведения внесены полно и верно, рассмотрение пройдет в кратчайшие сроки. Буквально через несколько минут, в редких случаях часов клиент получит решение: сможет он получить деньги в долг или нет.

Отрицательный ответ не окончательный! Пересмотрите заявку: дополните информацию о себе, сделайте четкий снимок документа, выберите другую сумму и сроки возврата. Вполне вероятно, что после этого вы получите согласие от «Страны Экспресс», а затем и деньги.

Как погасить кредит? Здесь также возможны внесение средств наличными и оплата онлайн с карты. Допускается досрочное погашение с выплатой процентов за пользование деньгами.

«Страна Экспресс» - это популярные займы онлайн на карту и наличными, это по-настоящему удобный и простой инструмент для тех, кто остро нуждается в финансовой поддержке.