Как получить займ гражданам СНГ в Краснодарском крае
Проблема получения микрозаймов сегодня стоит остро как никогда: люди стараются лишний раз не выходить из дома, а посещение общественных мест стремятся сократить до минимума.
Но есть категория клиентов, для которых в любые времена ответ на вопрос как получить займ находится непросто. Речь идет о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на время, чтобы заработать на жизнь себе и своей семье.
Сейчас экспатам приходится особенно сложно: поиски новой работы серьезно затруднены, а выполнение прежней ограничено самоизоляцией. Доходы снижаются, а потребности родных не становятся меньше. И порой в таком положении даже скромная сумма в долг может стать спасением.
В Краснодарском крае, как и в любом другом регионе России, действует предложение МКК «Страна Экспресс»: срочный займ без кредитной истории для людей с казахстанским, азербайджанским, таджикистанским, кыргызским, грузинским или узбекистанским гражданством. Подать заявку можно через интернет в мобильном приложении «Денежные переводы» от «Золотой Короны», здесь же получить одобрение и подписать договор.
Если речь идет о первом займе, то за ним нужно прийти в банк с пакетом документов, который включает:
- паспорт иностранного гражданина или ID-карту;
- миграционную карту или вид на жительство, или разрешение на временное проживание;
- временную или постоянную регистрацию;
- трудовой патент при наличии.
В случае, если паспорт заполнен латиницей, необходимо иметь при себе нотариально заверенный перевод документа.
Получение происходит по уникальному номеру – точно так же, когда речь идет о денежном переводе.
Если клиент оформляет вторую, третью и т.д. заявку и получает одобрение, он может выбрать из двух способов получения: наличными или онлайн путем зачисления средств на карту любого российского банка. Очевидно, что безналичный вариант в условиях самоизоляции предпочтителен.
Подача заявки состоит из нескольких очень простых шагов:
- выбор суммы и срока возврата;
- съемки паспорта;
- указания расходов по другим кредитам и уровня доходов.
Если все сведения внесены полно и верно, рассмотрение пройдет в кратчайшие сроки. Буквально через несколько минут, в редких случаях часов клиент получит решение: сможет он получить деньги в долг или нет.
Отрицательный ответ не окончательный! Пересмотрите заявку: дополните информацию о себе, сделайте четкий снимок документа, выберите другую сумму и сроки возврата. Вполне вероятно, что после этого вы получите согласие от «Страны Экспресс», а затем и деньги.
Как погасить кредит? Здесь также возможны внесение средств наличными и оплата онлайн с карты. Допускается досрочное погашение с выплатой процентов за пользование деньгами.
«Страна Экспресс» - это популярные займы онлайн на карту и наличными, это по-настоящему удобный и простой инструмент для тех, кто остро нуждается в финансовой поддержке.