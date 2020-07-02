МОСКВИЧЕВА ВЫСТАВИЛИ ЗА ДВЕРЬ?

/В России/

Рассмотрим одно примечательное событие для Волгоградской области, которое произошло 26 июня.

Для инспекции хода работ по строительству первого этапа обхода Волгограда прибыли помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих и заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Вроде бы странно получается, что такая представительная делегация едет в Волгоград без Евгения Москвичева, где он на протяжении продолжительного времени обозначал себя ключевой фигурой во всех инфраструктурных проектах региона.

Думаем, что нет ничего удивительного – Москвичева просто не взяли с собой и более того, исключили любое упоминание об этом гении популизма.

Даже опытный политик Игорь Левитин в своей речи о деловых качествах волгоградского губернатора, филигранно обошел тему с упоминанием Евгения Москвичева и его думского Комитета:

«Андрей Бочаров при каждом удобном случае напоминает и администрации президента, и Минтрансу РФ, и Правительству о волгоградских проблемах и нерешенных вопросах, которые имеют и федеральное значение также», – отметил Левитин.

Есть и еще одна, более существенная причина пропажи Москвичева.

Как мы писали ранее, Москвичев в 2015 году уже предпринимал неудачную попытку подстрекательства перевозчиков к бойкоту системы ПЛАТОН, но теперь он решил прощупать ее слабину заново.

19 июня федеральный Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводили совместную видеоконференцию с предпринимателями региона.

Среди присутствующих был и представитель АСМАП в г. Чите Сергей Краковцев.

Напомним, что АСМАП, это ассоциация международных автомобильных перевозчиков с годовым доходом в пол миллиарда рублей, руководителем которой является депутат Москвичев.

Сергей Краковцев, в процессе видеоконференции, обратился к Борису Титову с просьбой оказать содействие в снижении ставок системы ПЛАТОН за проезд по федеральным дорогам.

По нашему мнению, Москвичев решил, не подставляя себя, опять прощупать слабые места системы ПЛАТОН, но уже посредством прямого обращения своего подчиненного к Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей. В случае возникновения проблем, всегда можно будет сказать, что обращение к Титову было продиктовано глупой инициативой подчиненного.

На самом деле, в атмосфере практически военной дисциплины и тотального страха перед немедленной расправой, ни одному подчиненному Москвичева не придет и в голову, что-либо делать по своей инициативе, а тем более напрямую обращаться к чиновнику федерального уровня.

Стало ожидаемым, что Борис Титов этой просьбе отказал, деликатно сославшись на то, что данное предложение уже поступало в Правительство РФ, но решения по нему нет.

Относительно подробная информация о видеоконференции была опубликована только в региональной информационной повестке Забайкалья, а сайт АСМАП об этом факте скромно умолчал, разместив лишь общую заметку о данном мероприятии без какого–либо упоминания просьбы Сергея Краковцева к Титову на счет системы ПЛАТОН.

Возможно, на этом фоне Москвичев уже поимел неприятности, либо ушел на дно и готовится к предстоящим неприятным вопросам...

Эти два события вероятно полностью обнулили и без того ничтожный рейтинг Москвичева и теперь неясно, какие силы смогут опять усадить его в кресло депутата.

Так нужен ли Волгоградской области такой проблемный залетный «народный избранник»?

Источник: https://tgraph.io/moskvicheva-vystavili-za-dver-06-29