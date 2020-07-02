МОСКВИЧЕВА ВЫСТАВИЛИ ЗА ДВЕРЬ?
Рассмотрим одно примечательное событие для Волгоградской области, которое произошло 26 июня.
Для инспекции хода работ по строительству первого этапа обхода Волгограда прибыли помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих и заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росавтодора Андрей Костюк.
Вроде бы странно получается, что такая представительная делегация едет в Волгоград без Евгения Москвичева, где он на протяжении продолжительного времени обозначал себя ключевой фигурой во всех инфраструктурных проектах региона.
Думаем, что нет ничего удивительного – Москвичева просто не взяли с собой и более того, исключили любое упоминание об этом гении популизма.
Даже опытный политик Игорь Левитин в своей речи о деловых качествах волгоградского губернатора, филигранно обошел тему с упоминанием Евгения Москвичева и его думского Комитета:
«Андрей Бочаров при каждом удобном случае напоминает и администрации президента, и Минтрансу РФ, и Правительству о волгоградских проблемах и нерешенных вопросах, которые имеют и федеральное значение также», – отметил Левитин.
Есть и еще одна, более существенная причина пропажи Москвичева.
Как мы писали ранее, Москвичев в 2015 году уже предпринимал неудачную попытку подстрекательства перевозчиков к бойкоту системы ПЛАТОН, но теперь он решил прощупать ее слабину заново.
19 июня федеральный Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводили совместную видеоконференцию с предпринимателями региона.
Среди присутствующих был и представитель АСМАП в г. Чите Сергей Краковцев.
Напомним, что АСМАП, это ассоциация международных автомобильных перевозчиков с годовым доходом в пол миллиарда рублей, руководителем которой является депутат Москвичев.
Сергей Краковцев, в процессе видеоконференции, обратился к Борису Титову с просьбой оказать содействие в снижении ставок системы ПЛАТОН за проезд по федеральным дорогам.
По нашему мнению, Москвичев решил, не подставляя себя, опять прощупать слабые места системы ПЛАТОН, но уже посредством прямого обращения своего подчиненного к Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей. В случае возникновения проблем, всегда можно будет сказать, что обращение к Титову было продиктовано глупой инициативой подчиненного.
На самом деле, в атмосфере практически военной дисциплины и тотального страха перед немедленной расправой, ни одному подчиненному Москвичева не придет и в голову, что-либо делать по своей инициативе, а тем более напрямую обращаться к чиновнику федерального уровня.
Стало ожидаемым, что Борис Титов этой просьбе отказал, деликатно сославшись на то, что данное предложение уже поступало в Правительство РФ, но решения по нему нет.
Относительно подробная информация о видеоконференции была опубликована только в региональной информационной повестке Забайкалья, а сайт АСМАП об этом факте скромно умолчал, разместив лишь общую заметку о данном мероприятии без какого–либо упоминания просьбы Сергея Краковцева к Титову на счет системы ПЛАТОН.
Возможно, на этом фоне Москвичев уже поимел неприятности, либо ушел на дно и готовится к предстоящим неприятным вопросам...
Эти два события вероятно полностью обнулили и без того ничтожный рейтинг Москвичева и теперь неясно, какие силы смогут опять усадить его в кресло депутата.
Так нужен ли Волгоградской области такой проблемный залетный «народный избранник»?
Источник: https://tgraph.io/moskvicheva-vystavili-za-dver-06-29