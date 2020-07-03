Исследование содержания радионуклидов в минеральном сырье и строительных материалах

/В России/

В настоящее время активно изучается воздействие на организм человека малых доз ионизирующей радиации.

Основным источником которой являются естественный радионуклиды. Получение внешнего облучения от естественных радионуклидов находится под контролем. Контроль включает в себя изменение дозы гамма-излучения в помещениях и прилегающей территории, проверяется накопление радиоактивных газов радона и торона в помещениях по их объёмной активности и скорость выхода из почвы. Обследования проводят на этапе проектирования здания, по окончании строительства, а также проверяют эффективную удельную активность природных радионуклидов в используемых строительных материалах таких как щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр., побочных продуктах промышленности используемых для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.).

По уровню эффективной удельной активности природных радионуклидов материалы разделяются на 4 класса. Материалы первого класса используются в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий, второго – в дорожном строительстве в пределах территории населённых пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений. Третьего класса материалы используют в дорожном строительстве вне населённых пунктов. По использованию четвертого класса принимается решение в каждом отдельном случае на основании санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический контроль.

Специалисты ФГБУ "Краснодарская МВЛ" готовы провести исследования минерального сырья и строительных материалов, используемых в строительстве на содержание естественных радионуклидов.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»