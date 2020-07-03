Введение нового сбора ударит по российскому патриотизму

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России будут нанесен удар по патриотическому воспитанию и боеспособности армии, если будет введен утилизационный сбор на оружие, заявил радио Sputnik председатель общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

В Госдуме подготовили законопроект, который введет с 1 января 2021 года утилизационный сбор на оружие. Как сообщает РБК, за каждую единицу пневматического оружия предлагается отдать государству 3 тысячи рублей, а за гладкоствольные и нарезные экземпляры по 10 тысяч рублей.

В условиях экономического спада после пандемии коронавируса введение нового сбора может привести к тому, что в России рухнет охота и спортивная стрельба, а вслед за ними патриотическое воспитание и военная подготовка, уверен Вячеслав Ванеев.

"Здесь мы говорим о том, что рухнет охота и рухнет спорт. Если до недавнего времени дети могли стрелять из нарезного спортивного оружия, то сейчас в связи с ужесточением, детей перевели на пневматику, а теперь еще детский пневматический спорт умрет. Здесь парализация патриотического воспитания, парализация начальной военной подготовки. Потом мы в интернете будем ржать, как лошади, что солдаты не умеют обращаться с оружием", - считает председатель общественной организации.

Введение такого сбора также плохо отразиться на российских оружейниках, рассказал в интервью радио Sputnik Вячеслав Ванеев.

"После первой волны пандемии мы видим, что фактически оборот и покупка нового оружия остановилась. Огромное количество стало предложений на вторичном рынке. Представьте себе, что к этому добавится еще утилизационный сбор на новое оружие", - рассказал председатель общественной организации "Право на оружие".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/