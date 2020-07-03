Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа, но они могут начаться и в июле

/В России/

Росавиация распространила телеграмму о продлении запрета на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 г., сообщила газета "РБК" и подтвердил источник "Интерфакса" в авиаотрасли.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19, пояснил источник РБК в правительстве. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Два источника "Интерфакса" в отрасли при этом назвали телеграмму технической. То есть если правительство примет решение о возобновлении рейсов в июле — например, как это обсуждается, в страны СНГ — то Росавиация выпустит соответствующую телеграмму.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в правительстве обсуждают перезапуск полетов в СНГ с июля, в страны дальнего зарубежья — не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидситуации в той или иной стране, уточнял собеседник.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил журналистам во вторник, что ведомство допускает возобновление полетов в страны Содружества раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не назвал.

Источник: https://tourism.interfax.ru/